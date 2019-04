Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Pkw

Hemer (ots)

In der Nacht zum (heutigen) Donnerstag um 1.35 Uhr hörte eine Frau in der Bachstraße einen lauten Knall, der sich nach einer zerborstenen Scheibe anhörte. Als sie aus dem Fenster schaute, entdeckte sie an der Straße die eingeschlagene Seitenscheibe am Pkw ihres Nachbarn. Ein Dieb hatte ein Navigationsgerät und Werkzeuge aus dem schwarzen Polo an sich genommen und war geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02372/9099-0.

