POL-MK: Polizei sucht Vermissten

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei in Lüdenscheid sucht seit dem heutigen Morgen einen 30 jährigen Mann, der nicht an seiner Arbeitsstelle erschienen ist. Hinweise auf seinen Aufenthaltsort gibt es bislang nicht, die Motivlage des Verschwindens sind zur Zeit ebenfalls unbekannt. Die Polizei suchte im Bereich Buckesfeld am Morgen bereits erfolglos mit Mantrailerhunden nach dem jungen Mann. Zur Zeit ist ein Hubschrauber im Einsatz. Personenbeschreibung: 186cm groß, schlank, Brille, kurze dunkle Haare, dunkler Vollbart

Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Vermissten nimmt die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 02351 9099-0) oder jede andere Polizeidienststelle unter der Notrufnummer 110 entgegen.

