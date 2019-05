Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg (Bahnhof) - Raub auf Heranwachsenden

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen frühen Nachmittag ist es auf dem Vorplatz des Pinneberger Bahnhofs zu einem Raubdelikt gekommen. Unbekannte Täter erbeuteten Bargeld im zweistelligen Bereich und entkamen unerkannt.

Gegen 13:45 Uhr befand sich ein 19-Jähriger aus Rellingen vor dem Haupteingang des Bahnhofs beim dortigen Kiosk. In sein Smartphone vertieft, erhielt er plötzlich für ihn unvorhersehbar Schläge und fiel in der Folge zu Boden. Mehrere dem Gestürzten unbekannte Personen umringten ihn daraufhin. Einer der jungen Männer nahm die Geldbörse des noch Liegenden an sich, stahl hieraus Geld und lief anschließend weg. Der Rellinger stand auf. Auch jetzt umringten ihn noch mehrere Männer.

Den Angaben des Geschädigten zufolge hätte ihn anschließend ein unbeteiligtes Pärchen angesprochen und zur Flucht aufgefordert. Daraufhin hätte er sich vom Bahnhof entfernt.

Polizeibeamten gegenüber beschrieb der Geschädigte den Haupttäter als im Alter von 18 bis 19 Jahren, mit einer Größe von 1,85 Metern und von normaler Statur. Er war von südländischer Erscheinung, trug einen Bart und hatte kurze schwarze Haare. Die Männer der Personengruppe sollen ebenfalls südländischen Typs und im Alter zwischen ungefähr 16 und 24 Jahren gewesen sein.

Die Beamten der Kriminalpolizei Pinneberg haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 2020 entgegen. Insbesondere das beschriebene Pärchen wird gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

