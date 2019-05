Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen, Großer Wulfhagen / Versuchter Diebstahl eines Hundes

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch, den 15.05.19, konnte in Uetersen ein Hundediebstahl verhindert werden. Eine junge Frau hatte den Hund ihrer Mutter gegen Mittag an einen Baum gebunden, um kurz in ein Geschäft in der Straße "Großer Wulfhagen" zu gehen. Als sie zurückkam, sah sie, dass ein junger Mann den Mischling losgebunden hatte und gerade mit ihm weggehen wollte. Auf Nachfrage gab der junge Mann ihr gegenüber an, dass er den Hund kenne und ihn deswegen mitnehme. Als die Frau ihm erklärte, dass es ihr Hund sei, lief er ohne den Rüden weg. Eine sofortige Fahndung durch die Polizei führte zum Ergreifen des jungen Mannes. Bei ihm handelt es sich um einen 18-Jährigen aus Tornesch. Auch der Polizei gegenüber gab er an, dass er den Hund zu seinem Eigentümer bringen wollte. Nähere Angaben zu diesem konnte er den Polizisten aber nicht machen. Der 18-Jährige muss sich jetzt in einem Strafverfahren wegen eines versuchten Diebstahls verantworten.

