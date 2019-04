POL-HM: Geschwindigkeitsüberwachung an einem Unfallschwerpunkt

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Am 23.04.19 wurde in der Zeit von 11:40 bis 15:00 Uhr von der Polizei Bad Pyrmont die gefahrene Geschwindigkeit auf der Landesstraße 430 zwischen Bad Pyrmont und dem Ortsteil Hagen überwacht. Der sogenannte Hagener Berg war im vergangenen Jahr Unfallschwerpunkt, fast ausschließlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit. Die Messung erfolgte im Bereich der 70er Zone, oberhalb der gefährlichen Kurven. Von der eingesetzten Geschwindigkeitsüberwachungsanlage "ESO 3.0" wurden insgesamt ca. 1200 Fahrzeuge geprüft. "Geblitzt" wurde ab vorwerfbaren 11 km/h Überschreitung, sodass auf dem Tacho der Fahrzeuge mindestens 90 km/h angezeigt worden sein dürfte. Auf ein unmittelbares Anhalten der Temposünder wurde verzichtet, stattdessen werden die Halter der Fahrzeuge in den nächsten Tagen angeschrieben. 38 der gemessenen Fahrzeuge lagen im Bereich, der durch Verwarngelder von 20,- oder 30,- Euro geahndet werden kann. Weitere 10 lagen im Bereich einer Ordnungswidrigkeitenanzeige, die mindestens 70,- Euro Bußgeld, eine Bearbeitungsgebühr von 28,50 Euro und einen Punkt in Flensburg zur Folge hat. Zwei weitere, den Tagesschnellsten, werden Überschreitungen von 47 und 48 km/h vorgeworfen, wofür Bußgelder von 160,- Euro plus Bearbeitungsgebühr, zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und einen Monat Fahrverbot vorgesehen sind. Bei diesen Fahrzeugen handelte es sich im Übrigen nicht um Motorräder!

