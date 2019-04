Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Randalierer flüchtet vor Polizei in Damenumkleideräume

Bad Münder (ots)

Ein 21-jähriger Mann randalierte am späten Mittwochnachmittag im Bereich Nülsenstraße / Auf der Breite. Der Anruf eines Anwohners ging gegen 17:40 Uhr beim Polizeikommissariat Bad Münder ein. Der Randalierer soll wie in Rage die Abdeckplatten einer Grundstücksmauer abreißen und auf die Straße werfen.

Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Münder konnte den inzwischen flüchtigen Mann in der Süntelstraße in der Nähe eines Discounters ausfindig machen. Während der Personalienfeststellung und Befragung rannte der im Bereich Hameln lebende 21-Jährige plötzlich davon und flüchtete in die Damenumkleideräume eines Fitness-Studios.

Hier wurde der psychisch auffällige Mann von der Streifenwagenbesatzung überwältigt und in Gewahrsam genommen. In Begleitung von Unterstützungskräften von Polizei und Rettungsdienst wurde der als Konsument von Betäubungsmittel bekannte Randalierer abgeführt und zur Dienststelle gebracht. Hierbei beschimpfte er die Einsatzkräfte und versuchte, die Uniformierten zu bespucken und zu beißen. Ein Beamter des Landkreises Hameln-Pyrmont ordnete später im Beisein eines Arztes die Einweisung in eine psychiatrische Fachklinik an.

