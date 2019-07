Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Brand von Sperrmüll, Mülltonen und Hecke; Unfallflucht am Georg-Gassmann-Stadion

Unfallflucht am Georg-Gassmann-Stadion - Schwarzer Ford angefahren

Der schwarze Ford Fiesta mit Marburger Kennzeichen war hinten rechts am Radkasten beschädigt. Der Schaden beträgt mindestens 500 Euro. Die Fahrerin bemerkte den Schaden am Freitag, 05. Juli. Sie brachte den Schaden mit dem von der Kasse an der Raiffeisentankstelle in Dautphe aus beobachteten Passieren ihres Autos durch einen schwarzen SUV in Verbindung. Die Ermittlungen dazu schließen diesen Wagen jedoch als verursachendes Auto aus. Daraus folgend kann der Unfall nur zwischen 06.50 und 12.30 Uhr passiert sein, während der Fiesta vorwärts in einer der gekennzeichneten Flächen des Parkplatzes am Georg-Gassmann-Stadion stand. Die Front zeigte zum Sportplatz. Die nebenliegenden Parkplätze liegen im Bereich der Busparklätze vor einem Holzzaun. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines noch unbekannten Autos kam es zur Kollision. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sich an den Unfall noch erinnern und sachdienliche Angaben machen? Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0, bitten um Mithilfe.

Wommelshausen - Brand von Sperrmüll, Mülltonen und Hecke

In der Nacht zum Sonntag, 14 Juli, brannte es gegen 04.30 Uhr in der Wommelshäuser Straße. Nach den ersten Ermittlungen ging das Feuer von dem auf dem Anwesen Wommelshäuser Straße 19 seit Ende Juni abgestellten Sperrmüll aus, griff auf zwei Mülltonnen über und beschädigte zudem etwa 3 Meter einer Hecke. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 500 Euro. Aufgrund der Gesamtsituation ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher oder fahrlässiger Brandstiftung. In der Nacht fand ein bis etwa 02 Uhr andauerndes Fest im Dorf statt. Die Polizei hofft unter den Besuchern des Festes etwaige Zeugen zu finden. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

