POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Linz; Nordmanntannen in Unkel gestohlen; Waldhütte in Rheinbrohl angezündet

Linz am Rhein (ots) - Nordmanntannen in Unkel gestohlen: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag überstiegen bislang unbekannte Täter einen ca. zwei Meter hohen Zaun und gelangten so auf das Verkaufsgelände des Stuxhofs an der L 252. Hier entwendeten sie 10-12 Nordmanntannen im Wert von etwa 330 Euro.

Hinweise an die Polizei Linz unter 02644-9430 oder pilinz@Polizei.rlp.de

Waldhütte in Rheinbrohl angezündet: In der Nacht von Freitag auf Samstag haben bislang unbekannte Täter eine Gartenlaube und einen Tierunterstand in Rheinbrohl angezündet, die daraufhin abbrannten. Der Bereich befindet sich in der Verlängerung der Delmondstraße über dem Wasserwerk und unterhalb der Kolpinghütte. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 2500 Euro geschätzt. Die Tiere befanden sich bei der polizeilichen Aufnahme noch im anliegenden Gehege. Sie erlitten augenscheinlich keinen Schaden. Ein Strafverfahren wegen Brandstiftung wurde eröffnet.

Hinweise an die Polizei Linz unter 02644-9430 oder pilinz@Polizei.rlp.de

