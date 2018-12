Großmaischeid (ots) - Am 07.12.2018 kam es gegen 07:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hochgasse. Der Unfallort befindet sich im Bereich des Kindergartens, weswegen weitere Zeugen möglicherweise sachdienliche Hinweise geben können. Ein Zeuge konnte einen weißen SUV mit MY-Kennzeichen beobachten, der die Hochgasse aus Richtung Mittelstraße befuhr. Der SUV beschädigte bei der Vorbeifahrt den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs. Das Verursacherfahrzeug entfernte sich ohne Anzuhalten von der Unfallstelle und müsste ebenfalls Schäden am linken Außenspiegel aufweisen. Die polizeilichen Ermittlungen zum Fahrer des flüchtigen Fahrzeugs laufen derzeit.

Hinweise an die PI Straßenhaus unter 02634-952-110 oder pistrassenhaus@polizei.rlp.de.

