POL-PDNR: Mehrere Diebstähle in Roßbach (Wied)

Roßbach (Wied) (ots) - In der Nacht vom 06.12. auf den 07.12. betraten mindestens 2 unbekannte Täter ein Grundstück in der Straße "Weiherwiesen". Dort wurde ein motorbetriebener Stampfer der Marke Wacker, Modell BS 60-2 von der Ladefläche eines Pritschenwagens losgeschnitten und entwendet.

In der Zeit vom Abend des 05.12. bis Samstagmittag, dem 08.12. wurde in der Straße "Im Hohn" an einer Garage ein Fenster aufgehebelt. Das verschlossene Rolltor wurde von innen geöffnet und zwei hochwertige Fahrräder entwendet.

1.Mountainbike; Canyon Lux CF 8.0 Race Stealth, 29Zoll

2.Rennrad; Canyon Endurace AL Disc 8.0, Farbe rot

Wer hat in dem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht und ggfls. Personen oder Fahrzeuge bei der Tatausführung beobachtet? Hinweise an die PI Straßenhaus unter 02634-952-110 oder pistrassenhaus@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell