Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Reihenweise Einbrüche in der Kleingartenanlage

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf

In der Nacht zum Mittwoch, 17. Juli, trieben Einbrecher in der Kleingartenanlage Süd im Elzerain ihr Unwesen. Es kam zu mehreren versuchten und vollendeten Einbrüchen in die Gebäude der Gärten. Derzeit sind die Polizei und die Spurensicherung im Einsatz, sodass noch keine Aussagen zur Anzahl der Taten, der Beute oder dem Sachschaden möglich sind. Wem ist in der Tatnacht in der Kleingartenanlage oder in unmittelbarer Nähe etwas aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Angaben zu den Einbrüchen machen? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0 oder die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell