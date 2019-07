POL-MR: Unfallflucht in der Molkereistraße

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Der bei einer Unfallflucht beschädigte weiße Renault Master parkte auf einer der gekennzeichneten Flächen vor dem Anwesen Molkereistraße 1. Durch die Kollision entstand auf der linken Fahrzeugseite ein Schaden von mindestens 1500 Euro. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und/oder dessen Fahrer/Fahrerin ergaben sich nicht. Der Unfall war zwischen 18 Uhr am Montag und 09.30 Uhr am Dienstag, 16. Juli. Wer hat ein Fahrmanöver beobachtet, das zu einem Schaden an dem weißen Transporter hätte führen können? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtsachbearbeiter der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

