Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Keine Beute im Pfarrhaus; Wechselfallenschwindel-Hinweise erbeten; Metallkasten aufgebrochen; Fahrraddiebstahl; Arbeitsgeräte vom Pick-Up gestohlen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Sterzhausen - Keine Beute im Pfarrhaus

Zwischen Dienstag, 09. Juli und Montag, 15. Juli, stieg ein Einbrecher durch ein aufgehebeltes Fenster in das Pfarrhaus in der Oberdorfer Straße ein. Der Täter durchsuchte offensichtlich das Büro, stahl aber nichts. Es entstand ein nur geringer Sachschaden. Die Kripo Marburg ermittelt wegen des Einbruchs und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Wechselfallenschwindel

Nach einem typischen sogenannten Wechselfallenschwindel bittet die Polizei um Hinweise, die zur Identifizierung des Betrügers beitragen könnten. Der Mann, der am Montag, 15. Juli, zwischen 18.10 und 18.20 Uhr in einem Einzelhandelsmarkt in der Straße des 17. Juni insgesamt mit seinen immer wieder neuen Wechselwünschen 80 Euro erbeutete war ca. 50 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und untersetzt. Der Mann hat einen dicken Bauch trug ein grundsätzlich blaues, jedoch mehrfarbiges kariertes Hemd und eine schwarze Stoffhose. Er hatte eine schwarze Umhängetasche bei sich. Es war das typische Vorgehen der Wechselfallenbetrüger. Zunächst will man Ware von geringem Wert mit einem großen Schein bezahlen, oder man hat gerade noch das nötige Kleingeld und bittet anschließend noch um das Wechseln von Scheingeld. Dabei äußern die Betrüger immer wieder neue Wechselwünsche, sodass es ein ständiges Hin- und Her von Geldscheinen gibt. Ganz geschickt lassen die Täter dabei immer wieder Scheine verschwinden, sodass letztlich Geld in der Kasse fehlt. Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0 oder die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Wetter - Metallkasten am Hallenbad aufgebrochen

Der Metallkasten am Hallenbad in Wetter dient als Sammelbüchse für die Stellgebühren der Wohnmobile und wird regelmäßig geleert, sodass eigentlich nie viel Geld drin ist. Dieser Metallkasten wurde zwischen Samstag, 06. Juli und Donnerstag, 11. Juli, aufgebrochen. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat innerhalb der angegebenen Zeit am Hallenbad verdächtige Beobachtungen gemacht die mit dem Aufbruch zusammenhängen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Stadtallendorf - Fahrraddiebstahl

Ein grünes Merida Big Nine 100 im Wert von 530 Euro stahl ein Dieb in der Beethovenstraße. Dem Täter reichten die zwei Minuten in denen das Rad unbeaufsichtigt und unverschlossen vor dem Haus stand. Wer hat zur Tatzeit am Montag, 15. Juli, gegen 14.55 Uhr entsprechende Beobachtungen gemacht? Wo steht plötzlich seit Montagnachmittag ein solches Mountainbike? Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg - Arbeitsgeräte vom Pick-Up gestohlen

Diebe hebelten das abdeckende feste Rollo auf und stahlen von der Ladefläche des Pick-Up eine Motorsense und eine Motorsäge im Gesamtwert von mindestens 700 Euro. Der Schaden am schwarzen Ford Ranger beträgt zusätzlich etwa 500 Euro. Der Pkw stand zur Tatzeit am Montag, 15. Juli, zwischen 15 und 15.45 Uhr auf dem Parkplatz in der Afföllerstraße 98. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell