Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: ...und übrigens (eine Geschichte aus den Ostkreis des Landkreises)

Marburg-Biedenkopf (ots)

...entpuppt sich so manche Geschichte als eine Räuberpistole und mancher Schuss geht nach hinten los. Am Wochenende suchte sich ein Fahrraddieb die falsche Zeit, den falschen Ort und das falsche Bike aus und die Polizei entlarvte seine Räuberpistole. Der Reihe nach... Am Sonntag, 14. Juli, meldet ein 17-Jähriger über den Notruf, dass der soeben von mindestens 10 Personen, die aus zwei BMW sprangen, grundlos zusammengeschlagen wurde. Tatsächlich wies der Anrufer nur eine leicht gerötete Wange vor, die offenbar von einer "Ohrfeige" herrührte. Grundlos war das wohl auch nicht, denn der Jugendliche saß auf einem geklauten Mountainbike und wollte es wohl nicht herausgeben. Bewohner eines Hauses in Stadtallendorf hatten den Fahrraddiebstahl des 17-Jährigen beobachtet. Das eiligst zusammengetrommelte Suchkommando stellte den Fahrraddieb an der Niederkleiner Straße/Ecke Iglauer Weg. Es entwickelte sich eine kurze verbale Auseinandersetzung. Ein 22-Jähriger unterstrich danach seine Forderung zur Herausgabe des gestohlenen Fahrrades mit dem einzelnen Schlag. Bis auf die leichte Rötung blieb der 17-Jährige unverletzt. Die Polizei klärte alles in knapp 90 Minuten auf und leitete entsprechende Verfahren ein, gegen den Jugendlichen wegen Fahrraddiebstahls und gegen den 22-Jährigen wegen der Körperverletzung. Das Rad hat der Besitzer übrigens wieder.

