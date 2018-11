BPOLI MD: Lebensgefahr - Spielende Kinder im Bahngleis

Roßlau/Wittenberg (ots) - Am Samstag, dem 10.September 2018 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg gegen 16:00 Uhr durch die Notfallleitstelle der Bahn über mehrere spielende Kinder informiert, die sich auf der Strecke Roßlau-Wittenberg zwischen Bahnkilometer 231,6; Meinsdorfer Straße und der Brücke im Gleis befinden sollen. Daraufhin wurde die betroffene Strecke sofort gesperrt und eine Streife der Bundespolizei fuhr unter Inanspruchnahme von Blaulicht und Martinshorn zum Ereignisort. Die Bundespolizisten trafen wenig später auf zwei Mädchen und fünf Jungen im Alter zwischen 9 und 13 Jahren und holten sie sofort aus dem Gefahrenbereich. Ihnen war nicht bewusst, dass sie sich mit ihrem Handeln in akute Lebensgefahr begeben hatten. Die Kinder wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben und in deren Anwesenheit eindringlich zu den Gefahren an Bahnanlagen belehrt. Da dieser Fall leider keine Seltenheit darstellt möchte die Bundespolizei wiederholt auf die damit verbundenen Gefahren hinweisen: Die Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann. Züge können Hindernissen nicht ausweichen. Ein 1200 Tonnen schwerer Zug mit 100 Stundenkilometern hat einen Bremsweg von über 1000 Metern. Die Bundespolizei bittet auch darum, dass Erziehungsberechtigte ihre Kinder wiederholt auf die Gefahren hinweisen. Kostenlose Flyer zu dieser Problematik stellt die Bundespolizei gern zur Verfügung. Zudem wird die Präventionsbeauftragte der Bundespolizeiinspektion Magdeburg die betroffenen Kinder und deren Schulen kontaktieren und nochmals mit ihnen über diese Problematik sprechen.

