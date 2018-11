BPOLI MD: Auf frischer Tat: Bundespolizei stellt vier 16- beziehungsweise 17-jährige mutmaßliche Graffitisprayer

Halle (ots) - Am frühen Samstagmorgen, dem 10. November 2018, bemerkte eine Streife der Bundespolizei gegen 01.50 Uhr vier Jugendliche, die die Seitenwand der Fußgängerunterführung in Halle, am Birkhahnweg mit Farbe besprühten. Bei Erkennen der Streife warfen die Jungen die benutzten Spraydosen auf den Boden. Da die Farbe an der Wand allerdings identisch mit den weggeworfenen Spraydosen war, die aufgebrachte Farbe noch nicht getrocknet war und einer der Jugendlichen identische Farbanhaftungen an seinen Händen hatte, nützte alles leugnen nichts. Die Bundespolizisten nahmen die drei 16-jährigen und den 17-jährigen Jungen in Gewahrsam und übergaben sie an ihre Erziehungsberechtigten. Ihnen drohen Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung. Zudem kann es zu zivilrechtlichen Regressansprüchen durch die Deutsche Bahn kommen.

