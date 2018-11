BPOLI MD: Haftbefehl: 26-Jährige entgeht Gefängnis nur knapp

Halle/Langeneichstädt (ots) - Am Freitagabend, dem 09. November 2018 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Bahnhof Langeneichstädt gegen 21.00 Uhr eine 26-jährige Frau. Die fahndungsmäßige Überprüfung ihrer Personalien im Datenbestand der Polizei ergab, dass sie per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Demnach hatte sie das Amtsgericht Merseburg zu einer Geldstrafe von 450 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen verurteilt. Da die Frau das Geld zunächst nicht aufbringen konnte, nahmen die Bundespolizisten sie fest und brachten sie zur Dienststelle nach Halle. Dort übergab ihr eine, durch die Festgenommene zuvor informierte, Bekannte das notwendige Bargeld, so dass sie die Geldstrafe zahlen konnte. Damit entging sie dem Gefängnis und konnte durch die Bundespolizisten entlassen werden.

