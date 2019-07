Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrüche; Grillhütte verwüstet - Tatverdächtige festgenommen; Positiv; Gullydeckel und Leitpfosten herausgerissen-Hinweise erbeten; Schild umgefahren

Marburg-Biedenkopf (ots)

Einbrüche

Rauschenberg - Einbrecher erbeuteten Tabakwaren

Im Rewe-Markt in der Bahnhofstraße erbeuteten Einbrecher in der Nacht zum Samstag, 13. Juli, Tabakwaren. Eine genaue Bezifferung lässt sich erst nach einer Inventur vornehmen. Nach ersten Schätzungen fehlen Zigaretten und Tabak im Wert von mindestens 1500 Euro. Nach den Spuren verschafften sich der oder die Täter über das Dach einen Einstieg. Der dabei entstandene Sachschaden steht noch nicht fest. Die Tatzeit liegt zwischen 21.15 Uhr am Freitag und 06.45 Uhr am Samstag. Nach den ersten Ermittlungen kletterten der oder die Täter von der Rückseite her auf das Dach und verließen den Tatort auf gleichem Weg. Wer hat Bewegung auf dem Dach gesehen? Wer kann nähere Angaben zu dem Einbruch machen? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Einbrecher scheiterte

Scheiterte der Einbrecher an der Tür oder gab er wegen auftauchender Zeugen auf? Das ist rein spekulativ - Fakt sind die eindeutigen Hebelspuren an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Ockershäuser Straße. Der Täter nutzte am Freitag, 12. Juli eine knapp zweistündige Abwesenheit der Bewohner und versuchte zwischen 17.25 und 19.10 Uhr einzudringen. Wer hat zu dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Biedenkopf - Einbruch in eine Bar

Der Einbruch in die Bar in der Hainstraße war am Sonntag, 14. Juli zwischen 02 und 10 Uhr. Die Polizeihofft durch den mit dem Einwerfen der Scheibe verbundenen Krach auf Zeugen. Aus der Bar fehlen Bargeld und Tabakwaren. Der Gesamtschaden (Sachschaden/Beutewert) beträgt etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Marburg - Einbrecher ließ Beutestücke stehen

Das Laptop ist noch weg, eine Kamera inklusive Tasche und zwei Flaschen Alkoholika blieben allerdings außerhalb des Tatortes zurück. Der Einbrecher flüchtete aufgrund von Zeugen überstürzt vom Rudolfsplatz durch die Unterführung zum Lahntor und verschwand dort unerkannt. Der Einbruch in die Gaststätte am Rudolfsplatz passierte am Sonntag, 14. Juli, um 20.15 Uhr. Der Täter war durch eine zerstörte Fensterscheibe eingestiegen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 2000 Euro. Der Wert des erbeuteten älteren Lenovo-Laptops liegt bei etwa 200 Euro. Die Zeugen beschrieben den Täter als einen 30 bis 40 Jahre alten, ca. 1,85Meter groß Mann mit schlanker Figur, dunklen kurzen Haaren, Stoppelbart und eher südländischer Herkunft. Der Mann trug einen hellen Pullover, eine grau-silberne Jacke und vermutlich eine Jeans. Wem ist dieser Mann noch aufgefallen? Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung führen? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Neustadt - Grillhütte verwüstet - Tatverdächtige vorübergehend festgenommen

Trotz wohl eindeutiger Beweise wie aufgefundener Beute, Blutspuren und vorliegender Fotos zeigten sich die drei vorübergehend festgenommenen Männer wenig einsichtig, verweigerten jegliche Kooperation und auch den Alkotest. Ein 17-Jähriger aus Marburg und zwei Männer aus Stadtallendorf im Alter von 19 und 21 Jahren stehen unter Verdacht in die Grillhütte in Neustadt eingedrungen zu sein, das dortige komplette Inventar zerstört und Getränke sowie eine Jacke und einen i-Pod gestohlen zu haben.

Die Feier in der Grillhütte in der Nacht zum Sonntag, 14. Juli, dauerte bis um 05 Uhr morgens. Dann ging der Letzte und verschloss die Hütte. Als um 07.30 Uhr die Aufräum- und Putzarbeiten beginnen sollten, kamen der Zeugin drei junge Männer aus der Hütte entgegen. Geistesgegenwärtig fotografierte die Frau alle drei, bevor sie weiter flüchteten. Dank der sofortigen Nachricht und guten Personenbeschreibungen nahm die Polizei die drei Tatverdächtigen um 09.20 Uhr am Bahnhof vorübergehend fest. Einer blutete erheblich, was mit den später festgestellten Blutspuren in der Hütte korrespondiert. Ein Rettungswagen brachte den 19-Jährigen zur Wundversorgung ins Krankenhaus. Die Polizei entließ die anderen nach den notwendigen Maßnahmen. Die Drei verursachten nach ersten Schätzungen durch ihre mutwillige Zerstörung des Inventars einen Schaden von mindestens 5000 Euro. Außerdem stellte die Polizei bei ihnen eine Jacke und einen i-Pod sicher, Gegenstände, die Gästen der zurückliegenden Feier gehörten.

Kirchhain - Positiv

Die Drogentests reagierten gleich auf Kokain, THC und auch noch auf Opiate. Die Autofahrt des 28-jährigen Mannes aus dem Ostkreis war damit am Freitag, 23. Juli, um 23 Uhr in Kirchhain zu Ende. Die Polizei veranlasste zudem die notwendige Blutprobe. Über einen Entzug der Fahrerlaubnis wird ein Gericht im ausstehenden Verfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel entscheiden.

Roßdorf - Gullydeckel und Leitpfosten herausgerissen

Immer mal wieder berichtet die Polizei von oft alkoholbedingtem oder aus dem Überschwang oder einer sonstigen Laune heraus entstandenem gefährlichen Tun und verweist dabei nicht nur auf die immanente Gefahr, sondern auch auf die strafrechtlichen Konsequenzen. "Ein Straßenverkehrsgefährdung oder ein ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr sind keine Bagatelldelikte! Genau wegen solcher Taten ermittelt die Polizei immer, wenn jemand Leitpfosten herausreißt oder Gullydeckel entfernt." Solche Vorkommnisse waren in der Nacht zum Samstag, 13. Juli in Roßdorf am Trischacker. Gullydeckel und Leitpfosten landeten auf einer angrenzenden Wiese. "Auch wenn es dabei zu keinem weiteren Sachschaden und nach bisherigem Wissen auch zu keinen Folgeschäden für Personen oder andere Verkehrsteilnehmer kam, ändert das nichts an den Ermittlungen der Polizei." Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg - Schild umgefahren - Polizei sucht weißes Auto mit Schaden an der Rückleuchte

Nach einem "Knallzeugen", also einem Zeugen, der das offensichtliche Geräusch eines Unfalls gehört hat, war die Kollision am Freitag, 12. Juli, zwischen 21 und 22 Uhr. Nach den Spuren am Unfallort in der Rudolf-Bultmann-Straße rangierte ein offenbar weißes Auto an der und fuhr rückwärts gegen das Straßenschild Heinrich-Heine-Straße. Das Schild brach ab. Teile der Rückleuchte des verursachenden Autos blieben zurück. Der Fahrer setzte seinen Weg fort und kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Wo steht ein weißes Auto mit einer seit Freitagabend defekten Rückleuchte? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell