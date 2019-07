Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefelder verfolgt Kinderfahrraddieb, der mit Haftbefehl gesucht wird

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Ein aufmerksamer Zeuge verfolgte am Donnerstag, den 11.07.2019, einen Fahrrad-Dieb auf der Walther-Rathenau-Straße. Einer vorbeifahrenden Streifenwagenbesatzung zeigte er den Täter, gegen den bereits ein Haftbefehl bestand.

Gegen 09:45 Uhr beobachtete der stellvertretende Schulleiter einer Schule an der Paulusstraße einen verdächtigen Mann, der sich an der Schule Fahrräder anschaute. Als sich der Täter ein Kinderrad nahm und losfuhr, lief der Beobachter zu seinem Auto und nahm die Verfolgung auf.

An der Walther-Rathenaus-Straße/ Heinrichstraße machte der Verfolger eine Polizeistreife auf den Dieb aufmerksam. In der Heinrichstraße hielten die Polizisten den Flüchtenden an. Er gab zu, das Kinderfahrrad an der Schule gestohlen zu haben, um schnell weg zu kommen. Plötzlich rannte der Dieb in Richtung Borsigstraße los. Nach kurzer Verfolgung hielten ihn die Polizisten fest.

Bei der Überprüfung der Personalien des 43-jährigen Täters, stellten die Beamten fest, dass gegen ihn bereits ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Der Bielefelder ging in Haft. Das Kinderrad stellten die Polizisten sicher.

Die Besitzer des schwarz-silbernen Chio Kindermountainbikes werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 zu melden.

