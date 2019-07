Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Baucontainer aufgebrochen; Historischer Grabstein umgeworfen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain - Baucontainer aufgebrochen

Von Donnerstag auf Freitag, 12. Juli waren die Baucontainer an der Baustelle zwischen der Landstraße 3073 beim Kreisverkehr Amöneburg/Schweinsberg Richtung Forstmühle und der Ohm das Ziel von Einbrechern. Einen Container brachen sie auf, beim anderen scheiterten sie. Aus dem aufgebrochenen Container fehlt ein Bosch Akku-Winkelschleifer. Von der Baustelle selbst fehlen zudem ein Hammer und eine etwa 3 Meter lange Doppelkette. Der Gesamtwert der Beute beträgt mehrere Hundert Euro. Wer hat zwischen 14 Uhr am Donnerstag und 07 Uhr am Freitag Bewegung an oder auf der Baustelle gesehen? Wer kann den oder die Personen beschreiben, die zu dieser Zeit auf der Baustelle waren? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch zusammenhängen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Cölbe - Historischer Grabstein umgeworfen

Die Polizei ermittelt nach der offenbar mutwilligen, massiven Beschädigung eines historischen Grabsteins und bittet um sachdienliche Hinweise. Der Stein stand auf dem Gelände der evangelischen Kirchengemeinde hinter der Kirche in der Heidestraße. Ein Mitglied der Kirchengemeinde bemerkte am Freitag, 12.Juli, gegen Mittag, den umgeworfenen, untern abgebrochenen und damit massiv beschädigten Grabstein. Er gehörte zu den erst vor ca. einem Jahr restaurierten und dann hinter der Kirche aufgestellten historischen Grabsteinen. Zuletzt unbeschädigt gesehen wurde das Mal am Donnerstag, 11. Juli, gegen 20 Uhr. Allein der materielle Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

