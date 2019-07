Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in die Schule aufgeklärt - Vier Tatverdächtige Festgenommen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Einbruch in die Schule aufgeklärt - Vier Tatverdächtige Festgenommen

Halsdorf

Die Staatsanwaltschaft Marburg beschuldigt drei Männer im Alter zwischen 19 und 27 Jahren, in die Mittelpunktschule Wohratal eingebrochen zu sein. Die sofortigen umfangreichen Ermittlungen nach dem Einbruch in der Nacht zum Dienstag, 09. Juli, führten tagsüber zu dem polizeibekannten 27-jährigen Mann und mündeten in eine Durchsuchung seiner Wohnung in Marburg. Dort stellte die Kriminalpolizei sowohl Teile der Beute aus der Schule als auch aus jedenfalls einer weiteren Tat, einem Einbruchdiebstahl in ein Sportlerheim in Kichhain-Großseelheim vom 18./19.06.2019, sicher. Dabei ergaben sich Hinweise auf drei weitere, ebenfalls polizeibekannte, jeweils 19-jährige Männer, von welchen zwei der Begehung des Einbruchdiebstahls in Wohratal und einer der Begehung des Einbruchs in Kirchhain-Großseelheim verdächtig sind. Die Kriminalpolizei nahm alle vier noch am selben Tag in Kirchhain und Rauschenberg vorläufig fest und stellte weitere Beuteteile sowie Betäubungsmittel sicher. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Gegen zwei 19-jährige Beschuldigte erließ das Amtsgericht Marburg antragsgemäß Haftbefehl wegen Fluchtgefahr.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Marburg, Tel. 06421- 290222.

Timo Ide (Staatsanwalt und Pressesprecher)

Martin Ahlich (Pressesprecher der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf)

Hier nochmal die Presseinformation zu dem Einbruch vom 09. Juli

Halsdorf - Einbruch in Schule

Beim Einbruch in die Mittelpunktschule Wohratal in der Straße Am Steinboß erbeuteten die Täter Bargeld, eine Sporttasche, eine graue Geldkassette, sowie mehrere i-Pads und Laptops. Bei dem Einbruch wurden mehrere Türen, Schränke und Schreibtische aufgebrochen, sodass zudem ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand. Der Einbruch fand nach ersten Ermittlungen in der Nacht zum Dienstag, 09. Juli, vermutlich gegen 02.30 Uhr, statt. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell