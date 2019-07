Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hademstorf:Jugendliche auf dem Schützenfest von Hund gebissen - Polizei sucht Hundehalter; Bad Fallingbostel: Anhängermaul gestohlen; Groß Häuslingen: Schlauch einer Beregnungsanlage gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 09.07.2019 Nr. 1

06.07 / Jugendliche auf dem Schützenfest von Hund gebissen - Polizei sucht Hundehalter

Hademstorf: Ein 14jähriges Mädchen ist am Samstagabend, zwischen 22.00 und 23.00 Uhr auf dem Schützenplatz am Worthweg von einem braun-grauen Hund gebissen worden. Nach Auskunft des Mädchens soll sich dabei möglicherweise um einen angeleinten amerikanischen Pitbull-Terrier handeln, der die Jugendliche angesprungen und zweimal in den Arm gebissen haben soll. Dabei wurde das Mädchen leicht verletzt. Der Hund soll sich bei einer Gruppe Erwachsener befunden haben, alle zwischen 30 und 40 Jahre alt, die sich im Kreis vor dem Süßigkeiten-Stand aufhielten. Die Leine hielt ein Mann mit Glatze. Der Hund trug ein schwarzes Halsband mit großen Nieten. Hinweise auf den Hundehalter oder das Geschehen nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/511490 entgegen.

08.07 / Anhängermaul gestohlen

Bad Fallingbostel: Von einem Trecker der Marke John Deere, der auf einem Baustellengelände an der Robert-Koch-Straße abgestellt war, entwendeten Unbekannte am vergangenen Wochenende ein Anhängermaul mit Kugelkopf K80. Der Wert wird auf rund 1.200 Euro geschätzt.

06.07 / Schlauch einer Beregnungsanlage gestohlen

Groß Häuslingen: In der Zeit zwischen Donnerstag, 22.00 Uhr und Samstag, 19.00 Uhr entwendeten Unbekannte von einem Feldweg im Bereich des Weges In der Eisenhorst eine flexible Zuleitung für eine Beregnungsanlage. Der neue Schlauch ist schwarz, etwa 100 Meter lang, hat einen Durchmesser von 102 Millimetern und einen Wert von rund 1.250 Euro. Hinweise zum Verbleib nimmt die Polizei Rethem unter 05165/588 entgegen.

07.07 / Zigaretten aus Pkw entwendet

Soltau: Unbekannte zerstörten in der Nacht zu Montag die Scheibe der Beifahrerseite eines Transporters der Marke Peugeot und entwendeten aus der Mittelkonsole fünf Schachteln Zigaretten. Das Fahrzeug war an der Neuen Straße abgestellt. Der Schaden beträgt rund 540 Euro.

08.07 / Heckscheibe beschädigt

Schneverdingen: Die Heckscheibe eines Pkw der Marke VW wurde von Unbekannten mit einem Stein beschädigt, sodass sie komplett zersplitterte. Das Fahrzeug war am Montag, zwischen 15.45 und 17.00 Uhr auf dem Parkplatz des Jahnstadions an der Straße Im Osterwald abgestellt. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

09.07 / Brand eines leestehenden Gebäudes

Munster: In der Nacht zu Dienstag, gegen 03.00 Uhr brannte der hintere Anbau des leerstehenden ehemaligen Fitnessstudios an der Straße Zum Schützenwald in Munster. Die Feuerwehr löschte den Brand. Ein Feuerwehrmann verletzte sich im Einsatz. Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Hinweise zum Geschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

09.07 / Spiegel abgefahren - Polizei sucht Fahrer eines schwarzen Opels

Soltau: Die Polizei sucht den Fahrer eines Pkw, der auf der Walsroder Straße, stadtauswärts, beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines parkenden Autos beschädigte. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 03. Juli 2019, gegen 18.50 Uhr. Bei dem verursachenden Pkw ist der rechte Außenspiegel abgerissen. Der Spiegel gehört zu einem schwarzen Opel. Er ist nach dem Unfall weitergefahren. Das Fahrzeug wurde dabei von einem Zeugen fotografiert. Die Auswertung des Fotos dauert an. Der Verursacher und weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

