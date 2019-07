Polizeiinspektion Heidekreis

Heidekreis (ots)

1. Schwarmstedt,06.07.2019, 09:00 Uhr Rucksäcke aus PKW entwendet

Am Samstag gegen 09h kam es auf der Rastanlage Allertal-Ost (RF Hamburg) zu einem Diebstahl von zwei Rucksäcken aus einem verschlossenen schwarzen Porsche Cayenne. Es wurden keinerlei Aufbruchspuren festgestellt, möglicherweise wurde ein technisches Gerät zum Überwinden der Zentralverriegelung verwendet. In Tatortnähe wurde durch Zeugen eine Frau und ein Mann beobachtet, die kurz nach der Tat in einen silbernen Kombi VW oder Ford mit ausländischen Kennzeichen stiegen und in Richtung Hamburg davonfuhren. Kurze Zeit später wurden an der AS Westenholz in einem Wald die beiden Rucksäcke der Geschädigten aufgefunden, es fehlten zwei iPhones 6 und Bargeld. Sollten Zeugen Beobachtungen auf der Rastanlage bzw. später im Bereich der AS Westenholz gemacht haben, bitte an das PK Bad Fallingbostel wenden.

2. Soltau,05.07.2019,23:50 Uhr Trunkenheit im Straßenverkehr

Die Beschuldigte, eine 51 J Soltauerin führte unter den Ein-fluss alkoholischer Genussmittel ein Kraftfahrzeug im öffent-lichen Verkehrsraum ,in Soltau ,Gewerbegebiet Almhö-he..Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine AAK von 2,43%. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein wurde sichergestellt. Eine Blutprobe wurde der Fahrerin entnommen.

Jarlingen05/06.07.2019 Schlägerei beim 100-jährigen Jubiläumsschützenfest

Im Zuge des Jubiläumsschützenfestes kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer Schlägerei zwischen mehreren Gästen. Der alkoholisierte Haupttäter, ein 19-Jähriger aus Walsrode, verhielt sich auch nach dem Eintreffen der Polizei so aggressiv, dass die Beamten den jungen Mann zunächst am Boden fixieren mussten. Bei ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Das Opfer erlitt stark blutende Verletzungen durch Tritte in das Gesicht.

Essel., 05.07.2019 Junge Autofahrerin überschlägt sich mit ihrem Auto - drei Kinder verletzt

Am Freitagabend kam es auf der Landstraße 180 bei Essel zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 23-jährige Autofahrerin aus bisher ungeklärter Ursache mit ihrer Mercedeslimousine von der Fahrbahn abkam und sich daraufhin überschlug. Die Limousine kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Im Unfallfahrzeug befanden sich zudem drei Kinder im Alter zwischen sieben und elf Jahren. Alle Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und medizinisch versorgt.

Walsrode,05.07.2019 Streitigkeit im Straßenverkehr endet mit Blutprobe

Am Freitagnachmittag kam es im Ortsbereich Walsrode zu einer Straßenverkehrsstreitigkeit zwischen zwei Autofahrern. Eine Streitpartei rief daraufhin die Polizei und stellte noch während des Telefonates Schlangenlinien bei dem andren Autofahrer fest. Als die Polizei den Autofahrer kontrollierte, stellte sich heraus, dass dieser seinen Führerschein bereits wegen Trunkenheit im Straßenverkehr abgeben musste. Auch nahmen die Beamten starken Atemalkoholgeruch wahr und ein darauffolgender Test ergab einen Wert von 1,16 Promille. Gegen den Autofahrer wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis, eingeleitet.

