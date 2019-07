Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Bauwagen des Waldkindergartens aufgehebelt; Munster: Wiese am Waldrand brennt; Walsrode: Mann leistet Widerstand - ein Polizeibeamter schwer verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 04.07.2019 Nr. 1

03.07 / Bauwagen des Waldkindergartens aufgehebelt

Walsrode: Von Dienstag auf Mittwoch hebelten Unbekannte die Tür eines Bauwagens des Waldkindergartens "Eulenkinder" an der Sunderstraße auf und entwendeten einen darin befindlichen Holzofen. Der Schaden wird auf rund 250 Euro geschätzt.

03.07 / Wiese am Waldrand brennt

Munster: Am Mittwochabend, gegen 20.50 Uhr brannte an der Probstallee ein Stück Wiesenfläche in einer Größe von etwa 20 Quadratmetern. Die Fläche grenzt unmittelbar an ein Waldstück an. Auch einige Birken wiesen Brandschäden auf. Das Feuer wurde durch das beherzte Eingreifen des Brandentdeckers gelöscht. Der 40-Jährige hatte angehalten, war zum gegenüberliegenden Wohnblock gelaufen und hatte sich einen Gartenschlauch besorgt, mit dem er die Flammen löschte. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus. Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Wache in Munster unter 05192/9600 entgegen.

03.07 / Mann leistet Widerstand - ein Polizeibeamter schwer verletzt

Walsrode: Eine Polizeibeamtin und ein -beamter verletzten sich bei einem Einsatz am Mittwochabend in Walsrode, einer der beiden schwer. Die Streife wurde gegen 21.30 Uhr zu einer mutmaßlich hilflosen Person in die Saarstraße gerufen. Der Mann hatte Haarspray "geschnüffelt" und schien benommen zu sein. In der Folge gab er an, sich aktuell in der Psychiatrie aufzuhalten. Für den anstehenden Transport sollte er aus Eigensicherung vorher durchsucht werden. Der Mann widersetzte sich aktiv, musste zu Boden gebracht und dort fixiert werden. Bei dieser Maßnahme verletzten sich beide Polizisten jeweils am Bein. Der Beamte ist voraussichtlich für mehrere Wochen nicht dienstfähig, die Beamtin erlitt Prellungen und Schürfwunden. Gegen den Täter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

03.07 / Unfall: Kind läuft auf Straße

Hodenhagen: Auf der Heerstraße (L 190) in Hodenhagen kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem vierjährigen Kind und einem Lkw. Der Junge querte im Bereich einer Hecke gegen 16.08 Uhr plötzlich die Straße und lief vor den Lkw. Es kam trotz sofortiger Bremsung zum Zusammenstoß, bei dem das Kind schwer, aber nach bisherigen Erkenntnissen nicht lebensbedrohlich verletzt wurde. Es kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die L 190 beidseitig gesperrt werden.

04.07 / Zeugen gesucht - Mehrmals in den Gegenverkehr gefahren

Munster: Die Polizei Munster bittet Gefährdete und Zeugen zum Vorfall vom Sonntagabend, 22.15 Uhr, als ein Autofahrer aus Munster auf der K 49, Höhe Haus Ilster mehrmals in den Gegenverkehr fuhr und dadurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdete (wir berichteten), sich bei der Dienststelle zu melden. Telefonische Erreichbarkeit: 05192/9600.

04.07 / Polizei sucht Fußgängerin, die angefahren wurde

Soltau: Die Polizei Soltau sucht eine Fußgängerin, die von einem Pkw angefahren wurde, zu Boden ging und humpelt sowie schimpfend die Unfallstelle verließ. Das Geschehen ereignete sich am Montag, 01.07.2019, gegen 08.53 an der Einmündung Fritz-Reuter-Straße / Walsroder Straße. Eine Pkw-Fahrerin wollte nach rechts in die Walsroder Straße einbiegen und erfasste die Unbekannte, die die Fritz-Reuter-Straße queren wollte, vorher allerdings gewartet haben soll. Sie wird als etwa 40 Jahre alt, schlank, groß, mit sehr dunklen, kurzen Haaren beschrieben. Die Frau und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter 05191/93800 zu melden.

