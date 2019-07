Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Diebespaar unterwegs; Grethem: Grill vom Grundstück gestohlen; Soltau: Festnahme auf dem Georges-Lemoine-Platz; Krelingen: Motorradfahrer schwer verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.07.2019 Nr. 1

02.07 / Diebespaar unterwegs

Bad Fallingbostel: Ein Diebespaar entwendeten am Dienstagmittag, gegen 13.10 Uhr aus einem Elektronikfachgeschäft an der Gustaf-de-Laval-Straße mehrere hundert Euro Wechselgeld. Während der männliche Täter den Geschädigten ablenkte, griff die Täterin zu. Beschreibung Täter: männlich, dick, kurzes, schwarzes Haar, südosteuropäische Erscheinung, trug schwarze Oberbekleidung und ein weißes T-Shirt. Täterin: weiblich, circa 165 - 175 cm groß, hager, schmächtig, schulterlanges, schwarzes Haar, südosteuropäische Erscheinung. Hinweise bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

01.07 / Grill vom Grundstück gestohlen

Grethem: Unbekannte entwendeten in der Zeit von Samstag bis Montag von einem Grundstück an der Bahnhofstraße einen Weber-Grill mit Gasflasche und Abdeckplane. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

02.07 / Festnahme auf dem Georges-Lemoine-Platz

Soltau: Polizeibeamte nahmen am Dienstagabend einen 24jährigen Mann fest, gegen den ein Untersuchungshaftbefehl bestand. Der Mann hielt sich auf dem Georges-Lemoine-Platz auf, als die Beamten in entdeckten. Nachdem er die Beamten bemerkte, versuchte er auf einem Fahrrad zu flüchten. Nach einem kurzen Sprint konnte er eingeholt und festgehalten werden. Als ihm mitgeteilt wurde, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt, versuchte er sich loszureißen. Aus diesem Grund wurde er kontrolliert zu Boden gebracht und mit Handfesseln fixiert. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten bei ihm eine Schreckschusswaffe und Munition, ein Einhandmesser, Amphetamine, Marihuana sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung. Das mitgeführte Fahrrad dürfte aus einem Diebstahl stammen, der am Abend angezeigt wurde. Die Gegenstände wurden sichergestellt, der Mann dem Polizeigewahrsam zugeführt.

02.07 / Motorradfahrer schwer verletzt

Krelingen: Am Dienstag, gegen 11.05 Uhr kam es auf der L 191 im Bereich Krelingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 69jähriger Pkw-Fahrer scherte zum Überholen aus und übersah dabei einen Motorradfahrer, der sich bereits auf gleicher Höhe mit ihm im Überholvorgang befand. Bei der Kollision verletzte sich der 40jähriger Zweiradfahrer schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

