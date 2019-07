Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Düshorn

Walsrode

Soltau:Falsche Polizeibeamte am Telefon haben Erfolg

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.07.2019 Nr. 2

02.07 / Falsche Polizeibeamte am Telefon haben Erfolg

Düshorn / Walsrode / Soltau: Aktuell treiben im Heidekreis falsche Polizeibeamte am Telefon massiv ihr Unwesen. In Düshorn ist es den Betrügern gelungen, einem älteren Bewohner 15.000 Euro zu entlocken. Die Masche ist denkbar einfach: die Betrüger geben vor, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei. Bei festgenommenen Tätern habe man die Adresse des Angerufenen auf einem Notizzettel gefunden. Um Straftaten gegen den Angerufenen auszuschließen, müsse man nun mögliche Geldbeträge überprüfen. Oft legen die Angerufenen einfach auf oder melden den Sachverhalt bei der örtlichen Dienststelle. In wenigen Fällen sind die häufig älteren Opfer gutgläubig und folgen den Anweisungen der Täter bis zur Geldübergabe. In Schwarmstedt scheiterte am Montag eine Geldübergabe an dem Umstand, dass das Opfer nicht mit dem Taxi zur Geldübergabe in eine Großstadt fahren wollte. In Soltau verhinderten echte Polizeibeamte am Dienstag, dass ein Opfer 15.000 Euro abhob, um sie an die Täter zu übergeben. Das Vorgehen der Betrüger ist nicht neu, dennoch haben sie trotz offensiver Präventionsarbeit der Behörden immer wieder Erfolg. Die Polizei rät in diesen Fällen: - Lassen Sie sich nicht auf ein Gespräch ein. Legen Sie auf! - Informieren Sie sich bei Ihrer Polizei oder bei einer Person Ihres Vertrauens. - Die echte Polizei holt nicht Ihr Geld oder Ihren Schmuck ab. Glauben Sie den Ausführungen der Betrüger nicht. - Großeltern sollten gewarnt und sensibilisiert werden. Für eine Beratung steht in diesen Fällen Kriminalhauptkommissarin Eva Peukert unter 05191/9380-108 zur Verfügung.

