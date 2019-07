Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradfahrer schwer verletzt - Flucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Auf dem Pavenstädter Weg ereignete sich am Samstagabend (29.06., 18.30 Uhr) ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 54-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Der Fahrradfahrer beabsichtigte an einem fahrenden Auto links vorbei zu fahren. In Höhe der Einmündung Am Stellbrink kam in diesem Moment ein VW Fahrer in Richtung Herzebrocker Straße entgegen gefahren. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Fahrradfahrer stark ab und fiel dabei zu Boden.

Mit einem Rettungswagen wurde der schwer verletzte Radfahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Der VW-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Herzebrocker Straße fort. Es soll sich um einen grauen Passat Kombi gehandelt haben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell