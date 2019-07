Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Einbruch in Vereinsgebäude; Hodenhagen: Brand eines Schuppens; Walsrode: Brems- und Gaspedal verwechselt - Kontrolle über Pkw verloren

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 02.07.2019 Nr. 1

01.07 / Einbruch in Vereinsgebäude

Soltau: Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte in das Gebäude des MTV Soltau am Ostpark ein und entwendeten einen Computer mit Monitor, Drucker, Tastatur und WLAN-Stick. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

01.07 / Brand eines Schuppens

Hodenhagen: Am Lönsring in Hodenhagen brannten in der Nacht zu Montag, gegen 05.00 Uhr die Außenwand eines Schuppens und Teile einer angrenzenden Hecke. Personen wurden nicht verletzt. Als Ursache könnte möglicherweise Grasschnitt in Betracht kommen, der sich selbst entzündete. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

28.06 / Brems- und Gaspedal verwechselt - Kontrolle über Pkw verloren

Walsrode: Eine 83jährige Pkw-Fahrerin bediente am Freitag, gegen 11.00 Uhr anstatt des Bremspedals das Gaspedal. Das führte dazu, dass sie von einem Parkplatz an der Gottlieb-Daimler-Straße kommend unkontrolliert über etwa 50 bis 70 Meter eine Wiese befuhr, anschließend auf den Parkplatz zurückkehrte und dort zwei Fahrzeuge beschädigte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein Fahrzeug aus der Parkbucht herausgeschoben und drehte sich dabei um die eigene Achse. Nach dem Zusammenstoß kam die Frau mit ihrem Pkw zum Stillstand. Der angerichtete Gesamtschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Verursacherin muss mit einer Überprüfung der Fahrtauglichkeit rechnen.

