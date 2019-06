Polizeiinspektion Heidekreis

Heidekreis (ots)

Walsrode: Roller entwendet

Am Freitag, 28.06.2019, um 17 Uhr, parkte ein 57-jähriger Walsroder seinen weinroten Roller der Marke Kymco am Stadtgraben Ecke Großer Graben in Walsrode. Innerhalb seiner kurzen Abwesenheit von 30 Minuten wurde der Roller durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei Walsrode erbittet Täterhinweise unter 05161-984480.

Walsrode: Betrunken Fahrrad gefahren

Am Freitag, 28.06.2019, gegen 22:50 Uhr, fiel einer Polizeistreife auf der Hannoverschen Straße in Walsrode ein Fahrradfahrer auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 29-jährige Walsroder deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 1,75 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Es erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Schwarmstedt: Betrunken mit dem Pkw unterwegs

Am Freitagabend, 28.06.2019, gegen 23:50 Uhr, wurde durch die Polizei in der Straße Vor dem Buchholze in Schwarmstedt ein Pkw kontrolliert. Die Beamten stellten bei dem 32-jährigen Mann aus Schwarmstedt Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,50 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein sichergestellt.

Walsrode: Ohne Führerschein gefahren Am frühen Samstagnachmittag, 29.06.2019, gegen 14:10 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife einen Pkw, dessen Fahrer ohne erforderlichen Sicherheitsgurt auf der Heinrich-Hertz-Straße in Walsrode fuhr. Hierbei stellte sich heraus, dass der 55-jährige Fahrzeugführer aus Bomlitz nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, sowie die Weiterfahrt untersagt.

Bomlitz: Doppelgarage brennt nieder

Am Freitag, 28.06.2019, gegen 19:40 Uhr, geriet im Bomlitzer Ortsteil Wenzingen auf bislang unbekannte Art und Weise eine freistehende Doppelgarage in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Bomlitz konnte trotz sofortiger Löscharbeiten nicht verhindern, dass die Garage völlig zerstört wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

