Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau

A 7: Lkw-Fahrer betrunken; Schneverdingen: Kind auf Fahrrad übersehen; Schneverdingen: Betrunken in den ruhenden Verkehr

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 28.06.2019 Nr. 1

27.06 / Lkw-Fahrer betrunken

Soltau / A 7: Am Donnerstag, gegen 19.10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen Lkw-Fahrer auf der A 7 im Bereich Soltau. Der 55-Jährige führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,42 Promille. Das hatte die Sicherstellung des Führerscheins, eine Blutprobe und eine Anzeige zur Folge.

27.06 / Kind auf Fahrrad übersehen

Schneverdingen: Am Donnerstagmorgen, gegen 09.00 Uhr übersah ein 53jähriger Autofahrer beim Einbiegen von der Pommernstraße auf die Harburger Straße ein 12jähriges Kind auf seinem Fahrrad. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Junge leicht und wurde von einem Rettungswagen zum Hausarzt gefahren.

28.06 / Betrunken in den ruhenden Verkehr

Schneverdingen: Ein 66jähriger Pkw-Fahrer befuhr in der Nacht zu Freitag, gegen 02.30 Uhr die Weststraße in südlicher Richtung. Vermutlich aufgrund alkoholbedingter Fahruntüchtigkeit kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Fahrzeug. Der Verursacher führte noch am Unfallort einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1.21 Promille. Eine Blutprobe und eine Strafanzeige waren die Folge.

