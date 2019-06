Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Kupferkessel gestohlen; Soltau: Kabel von Baustelle gestohlen; Munster: Griff in die Kasse; Neuenkirchen: 1.000 Liter Diesel gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 26.06.2019 Nr. 1

26.06 / Kupferkessel gestohlen

Soltau: In der Nacht von Montag, 16.06.2019 auf Dienstag, 17.06.2019 entwendeten Unbekannte einen etwa 100 Jahre alten Kupferwaschkessel, der an einem Regenwasserfallrohr eines Hauses an der Lerchenstraße stand. Der Kessel hat einen Wert von etwa 100 Euro. Hinweise zum Verbleib nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

25.06 / Kabel von Baustelle gestohlen

Soltau: Aus einem Rohbau am Ginsterweg entwendeten Unbekannte vermutlich am vergangenen Wochenende mehrere Meter Stromkabel im Wert von rund 1.500 Euro. Zeugenhinweise unter 05191/93800.

25.06 / Griff in die Kasse

Munster: Zwei Diebe betraten am späten Dienstagnachmittag, gegen 16.50 Uhr ein Geschäft an der Wilhelm-Bockelmann-Straße in Munster. Während einer der beiden die Verkäuferin ablenkte, griff der andere in die Kasse und entwendete 700 Euro in 50-Euro-Scheinen. Anschließend flüchteten beide in unbekannte Richtung.

25.06 / 1.000 Liter Diesel gestohlen

Neuenkirchen: Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte aus einem mobilen Dieselfass, das auf einem Parkplatz an der B 71 im Bereich Neuenkirchen abgestellt war, etwa 1.000 Liter Dieselkraftstoff im Wert von rund 1.300 Euro. Um an den Kraftstoff zu gelangen, öffneten sie gewaltsam den Tankdeckel. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Neuenkirchen unter 05195/972500 in Verbindung zu setzen.

26.06 / Angelzubehör aus Wohnwagen entwendet

Kirchboitzen: Im Zeitraum der vergangenen rund 14 Tage drangen Unbekannte in einen abgestellten Wohnwagen in Kirchboitzen ein und entwendeten daraus unter anderem eine Angel, Messer, einen Rucksack und Werkzeug. Der Schaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Tat dürfte in Zusammenhang mit einem Einbruch in ein Haus stehen, der auf demselben Grundstück verübt wurde. Stehlgut wurde dort nicht erlangt.

25.06 / Auffällig gefahren - 1,82 Promille

Munster: Eine Atemalkoholkonzentration von 1,82 Promille war das Ergebnis eines Alkoholtests am Dienstagabend, gegen 21.45 Uhr auf der Soltauer Straße in Munster. Ein 27-Jähriger war in seinem Wagen von der Polizei kontrolliert worden. Zeugen hatten der Polizei gemeldet, dass der Mann auffällig gefahren sei und beim Aussteigen aus seinem Pkw stark geschwankt habe. Eine Blutprobe, die Beschlagnahme seines Führerscheins und eine Anzeige waren die Folge.

26.06 / Lkw-Fahrer betrunken

Bad Fallingbostel / A 7: Weil sich ein 49jähriger Lkw-Fahrer über seinen Disponenten ärgerte, schlug er in der Nacht zu Mittwoch, gegen 00.25 Uhr auf einem Autobahn-Parkplatz im Bereich Bad Fallingbostel die Scheinwerfer und Frontscheibe seines Lkw ein. Er meldete den Vorgang selber bei der Polizei, wirkte dabei allerdings leicht desorientiert. Die am Vorfallort eintreffenden Polizeibeamten stellten bei der Befragung Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von 1,63 Promille. Der Mann gab an, sowohl vor der Fahrt, als auch nach der Fahrt Alkohol getrunken zu haben. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, behielten den Führerschein und leiteten Strafverfahren ein.

25.06 / Autofahrerin nicht fahrtüchtig

Bomlitz: Eine Pkw-Fahrerin aus Bomlitz beschädigte am Dienstag, gegen 16.30 Uhr beim Einparken auf dem Netto-Parkplatz an der Walsroder Straße zwei andere Autos, stellte den Pkw schräg über drei Parkplätze ab und ging anschließend einkaufen, obwohl sie darüber hinaus von Zeugen angesprochen wurde. Die hinzugerufenen Polizisten befragten die Frau, die sich an den Vorfall nicht mehr erinnern konnte. Nachdem sie mit Wasser und Traubenzucker versorgt worden war, konnte ein Gespräch geführt werden. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und brachten die Frau in familiäre Obhut. Neben der Unfallanzeige muss die Frau mit einer Überprüfung der Fahrtauglichkeit rechnen.

