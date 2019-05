Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Süd (ots)

Ein 36 alter Fahrradfahrer hat am Freitag (17.05.2019) bei einem Unfall in der Böblinger Straße schwere Verletzungen erlitten. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Radler befuhr gegen 16.25 Uhr die Böblinger Straße in stadteinwärtiger Richtung als auf Höhe der Hausnummer 463 ein 21 Jahre alter Fußgänger, der kurz zuvor aus seinem Auto ausgestiegen ist, offenbar unachtsam die Straße überqueren wollte. Es kam zur Kollision zwischen den beiden, in deren Folge der Zweiradlenker stürzte. Der Fußgänger erlitt nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen.

