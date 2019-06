POL-HK: Schneverdingen: Geräte aus Lagerraum gestohlen; Bispingen: Mountainbike gestohlen; Benefeld: Feuer zerstört Carport und Halle; Wietzendorf: Scheibe des Kassenhäuschens beschädigt

Polizeiinspektion Heidekreis

24.06 / Geräte aus Lagerraum gestohlen

Schneverdingen: Von Sonntag auf Montag brachen Unbekannte in einen Lagerraum an der Langeloher Straße ein und entwendeten unter anderem Kettensägen, Heckenscheren, Laubbläser und eine Bohrmaschine. Der Gesamtschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt.

25.06 / Mountainbike gestohlen

Bispingen: Bereits am Sonntag, 16.06.2019 entwendeten Unbekannte von einem Grundstück am Finkenstieg ein gegen Wegnahme gesichertes, schwarzes 29er Mountainbike der Marke Cube, 30-Gang. Der Diebstahl wurde früh morgens, zwischen 06.30 und 06.45 Uhr, begangen. Das Mountainbike hat einen Wert von rund 1.200 Euro.

24.06 / Feuer zerstört Carport und Halle

Benefeld: Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montagnachmittag, gegen 14.40 Uhr ein Carport an der Straße Am Bayersfeld in Brand. Das Feuer griff auf einen angrenzende Betriebshalle über. Der Carport wurde durch das Feuer zerstört, die Halle brannte aus. Die Feuerwehr konnte ein vollständiges Übergreifen der Flammen auf das Einfamilienhaus verhindern - es wurde nur leicht beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

23.06 / Scheibe des Kassenhäuschens beschädigt

Wietzendorf: Am vergangenen Wochenende beschädigten Unbekannte die Verglasung des Kassenhäuschens am Sportplatz in Wietzendorf. Die Scheibe splitterte und wurde teilweise aus dem Rahmen gedrückt. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Wietzendorf unter 05196/607 entgegen.

24.06 / Lkw am Morgen mit 1,47 Promille gelenkt

Bad Fallingbostel / A7: Nachdem er am Montagmorgen zunächst auf der A 7 innerhalb einer Baustelle im Bereich Bad Fallingbostel, Fahrtrichtung Hannover, drei Warnbaken mit Beleuchtung überfahren hatte, konnte der Fahrer eines Lkw auf der B 214 in Richtung Schwarmstedt gestoppt werden. Zeugen zufolge war der Lkw in erheblichen Schlangenlinien gefahren worden. Der 32jährige Fahrer führte im Rahmen der Kontrolle um 07.48 Uhr einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,47 Promille. Die Beamtinnen ließen eine Blutprobe entnehmen, stellten den Führerschein sicher, behielten den Fahrzeugschlüssel und leiteten ein Strafverfahren ein. Der Schlüssel wurde später an einen Berechtigten ausgehändigt.

25.06 / Betrunken aufgefahren

Soltau / A 7: 0,93 Promille lautete das Ergebnis eines Atemalkoholtests, den ein 45jähriger Autofahrer durchführte, nachdem er mit seinem Transporter auf der Autobahn im Bereich Soltau auf das Heck eines Sattelzuges aufgefahren war und anschließend in die Mittelschutzplanke geschleudert wurde. Der Unfall ereignete sich in der Nacht zu Dienstag, gegen 02.25 Uhr in Fahrtrichtung Hamburg. Der Verursacher verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

