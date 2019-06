Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Neuenkirchen: Fahrraddieb erwischt - Eigentümer des Mountainbikes gesucht

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 24.06.2019 Nr. 2

24.06 / Fahrraddieb erwischt - Eigentümer des Mountainbikes gesucht

Neuenkirchen: Am Montag hielt ein Polizeibeamter einen jugendlichen Fahrradfahrer in Neuenkirchen an und kontrollierte ihn. Bei der Befragung gab der Jugendliche an, das Fahrrad vor zwei oder drei Tagen an der Grund- und Oberschule Neuenkirchen gestohlen zu haben. Es handelt sich bei dem Fahrrad um ein 28er Mountainbike der Marke Bergsteiger, Typ MTX 280 in schwarz. Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizei Neuenkirchen unter 05195/972500 entgegen.

