Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Im Streit Schreckschusswaffe abgefeuert

Heidekreis (ots)

20.06 / Im Streit Schreckschusswaffe abgefeuert

Schneverdingen: Am Alt-Benninghöfener-Weg kam es am Donnerstagabend, gegen 21.00 Uhr zu einem Übergriff auf einen 35jährigen Schneverdinger: aus einem Streit heraus soll ein 27-Jähriger eine Schreckschusswaffe neben dem Kopf des Opfers abgefeuert haben. Das Opfer will dabei durch den Knall nicht unerheblich am Gehör beeinträchtigt gewesen sein. Es wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter floh mit mehreren Personen vom Tatort. Die Polizei durchsuchte im Anschluss die Wohnung des ebenfalls in Schneverdingen wohnhaften, mutmaßlichen Täters und beschlagnahmte die Tatwaffe. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell