Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Polizei sucht Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 19.06.2019 Nr. 1

19.06 / Polizei sucht Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall

Soltau: Die Polizei in Soltau sucht einen Fahrradfahrer, der am Freitag, 24. Mai 2019, gegen 11.30 Uhr - von der Winsener Straße kommend - die Lüneburger Straße bei Rotlicht für Fußgänger und Fahrradfahrer überquert hat. Ein ebenfalls aus der Winsener Straße kommender Pkw-Fahrer, der nach links in die Lüneburger Straße einbiegen wollte, sah den Fahrradfahrer im letzten Augenblick und leitete eine Vollbremsung ein. Ein nachfolgendes Fahrzeug fuhr auf. Der Fahrradfahrer, nach Zeugenaussagen ein älterer Herr, fuhr unbeirrt in Richtung Celler Straße davon. Zeugen des Geschehens und der Fahrradfahrer werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell