POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 25.02.2019

Ereignis: Mehrere PKW beschädigt, Polizei sucht Zeugen

Ort: Gerolstein, Hauptstraße

Zeit: 23.02.2019, 22.00 Uhr bis 24.02.2019, 01.00 Uhr

Durch unbekannte Täter wurden im Bereich der Raderstraße, Hauptstraße und dem Kyllpark sechs Fahrzeuge, eine Mülltonne und ein Werbeträger teilweise erheblich beschädigt. Es wurden Außenspiegel zerstört, Windschutzscheiben eingeschlagen sowie eine Fahrertür eingetreten. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen die Hinweise zu den Verursachern geben können, 06591-95260

Ereignis: Unfall im Begegnungsverkehr, Beteiligter entfernt sich unerlaubt

Ort: Wiesbaum, L 26

Zeit: 24.02.2019, 15.55 Uhr

Ein Autofahrer aus dem Kreis Düren befuhr die L 26 von Hillesheim in Richtung Landesgrenze NRW. Ein unbekannter Fahrzeugführer kam ihm von Wiesbaum her entgegen. In einer Kurve kam es zur leichten Kollision der Fahrzeuge, wobei sich die jeweiligen Außenspiegel trafen. Der Dürener wendete sein Fahrzeug im Anschluss, um sich mit dem Unfallgegner auszutauschen. Dieser hatte sich jedoch vom Unfallort entfernt. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260

Ereignis: Unbekannter Fahrzeugführer beschädigt geparktes Auto

Ort: Daun, Bahnhofstraße

Zeit: 24.02.2019, 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr

Der Besitzer eines Audi Geländewagen hatte sein Auto auf dem Hof vor dem Anwesen abgestellt. Als er einige Zeit später zum PKW zurück kam, stellte er frische Unfallspuren am linken hinteren Kotflügel fest. Ein Unfallverursacher, möglicherweise der Fahrer eines roten Fahrzeuges, hatte sich vom Unfallort entfernt. Die Polizei Daun sucht Zeugen des Herganges,06592-96260

