POL-HK: Rethem/Walsrode: Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens führten Polizeibeamte am Dienstag Durchsuchungen durch und verhaften einen 33jährigen Mann

Polizeiinspektion Heidekreis

Rethem/Walsrode: Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens führten Polizeibeamte am Dienstag Durchsuchungen durch und verhaften einen 33jährigen Mann

Heidekreis (ots)

21.06 / Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens führten Polizeibeamte am Dienstag Durchsuchungen durch und verhaften einen 33jährigen Mann

Rethem/Walsrode: Wie berichtet, führte die Polizeiinspektion Heidekreis bereits am 05.06.2019 Durchsuchungen mehrerer Wohnungen in Walsrode und Fallingbostel, sowie einer Gaststätte in Walsrode durch. Seinerzeit konnten die Ermittler dabei Drogen, sowie zahlreiche Gegenstände beschlagnahmen, die vermutlich aus Einbruchsdiebstählen herrührten. Ein 37jähriger Mann wurde vorläufig festgenommen und sitzt seitdem auf richterliche Anordnung in Untersuchungshaft. Zwischenzeitig konnte durch Presseveröffentlichungen und die Vernehmungen Geschädigter ein Teil der beschlagnahmten Dinge mindestens acht Einbruchdiebstählen aus diesem und dem letzten Jahr zugeordnet werden. Die Ermittlungen zu den restlichen Gegenständen laufen weiter. In diesem Zusammenhang griffen die Fahnder am Dienstag erneut zu und durchsuchten ein Objekt in Walsrode und ein Haus in Rethem, das durch einen 33jährigen Bruder des bereits Inhaftierten bewohnt wird. Der 33jährige steht wie sein Bruder im Verdacht der Beteiligung an dem An- und Verkauf gestohlener Gegenstände. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten erhebliche Mengen Werkzeuge und Unterhaltungselektronik sowie Alkohol sicher. Es besteht der Verdacht, dass die Sachen ebenfalls aus Diebstahlsdelikten stammen. Zudem war bekannt geworden, dass der 33jährige Beschuldigte nach Verhaftung seines Bruders versucht haben soll, einen Zeugen einzuschüchtern. Der Mann blieb jedoch unbeeindruckt und brachte den Vorfall zur Anzeige, woraufhin durch die Staatsanwaltschaft Verden/Aller ein Haftbefehl wegen Verdunkelungsgefahr beantragt wurde, den das Amtsgericht Verden erlassen hat. Der Haftbefehl wurde am Dienstag vollstreckt und der Verhaftete am Mittwoch dem zuständigen Gericht zur richterlichen Verkündung des Haftbefehls vorgeführt. Polizei und Staatsanwaltschaft betonen, dass sie auch weiterhin konsequent gegen jede Form unzulässiger Einflussnahme auf Verfahren vorgehen werden. Im Konsens des Projekts Räderwerk unterstützten Beamte der Bereitsschaftspolizei die Ermittler aus dem Heidekreis bei der Durchsuchung.

