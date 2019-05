Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Stockum - Fußgänger schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Verkehrsunfall in Stockum - Fußgänger schwer verletzt - Unfallaufnahmeteam im Einsatz

Donnerstag, 2. Mai 2019, 11.08 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall heute Mittag in Stockum wurde ein 86-jähriger Fußgänger schwer verletzt. Er wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Unfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei war vor Ort und sicherte Spuren.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war zur Unfallzeit eine 71-jährige Frau mit ihrem Nissan auf der Straße Am Roten Haus in Richtung Flughafen unterwegs. An der Einmündung Am Roten Haus / Sandweg wollte sie nach links in den Sandweg abbiegen. Hierbei übersah sie aus bislang unklarer Ursache den 86-jährigen Düsseldorfer. Der Mann wurde von dem Pkw erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Rückfragen bitte (ausschließlich Journalisten) an:



Polizei Düsseldorf

Pressestelle



Telefon: 0211-870 2005

Fax: 0211-870 2008

http://www.duesseldorf.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell