POL-HK: Schneverdingen: Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich schwer - Polizei sucht Zeugen

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.06.2019 Nr. 1

15.06 / Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich schwer - Polizei sucht Zeugen

Schneverdingen: Die Polizei Schneverdingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Der 57jährige Schneverdinger hatte am Samstag, 15. Juni 2019, gegen 14.25 Uhr die Straße Am Ortfelde befahren und war aus bisher unbekannten Gründen gestürzt. Möglicherweise ist er unmittelbar vor dem Geschehen von einem Hund verfolgt worden. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/986850 in Verbindung zu setzen.

