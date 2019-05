Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit Straßenverkehrsgefährdung.

Rinteln (ots)

ne Am Dienstag, 30.04.19 um 11:08 Uhr befuhr eine 64-jährige Rintelnerin mit einem Pkw Suzuki die B 238 aus Richtung Steinbergen kommend in Richtung Süden. In Höhe der Ausfahrt Rinteln-Mitte bei der Firma Wesergold fuhr sie auf den Ausfahrtstreifen und bemerkte, dass sie sich verfahren hatte. Folglich setzte sie in der Ausfahrt ihren Pkw rückwärts und stiess gegen den nachfolgend fahrenden Seat eines 51-jährigen Rintelners. Insgesamt entstand Sachschaden an beiden Pkw in Höhe von 750 Euro. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg wurde der Führerschein der Verursacherin nicht beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell