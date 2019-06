Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: Polizei Hodenhagen sucht Eigentümer eines Fahrrads

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 25.06.2019 Nr. 2

25.06 / Polizei Hodenhagen sucht Eigentümer eines Fahrrads

Hodenhagen: Am Donnerstag, 06.06.2019, gegen 21.00 Uhr kam es in Hodenhagen, Bereich des Wohnmobilstellplatzes am Badesee zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrrad. Bislang unbekannte Jugendliche beschädigten hier mutwillig ein neu- und hochwertiges Fahrrad der Marke Hercules und wurden dabei von einem Zeugen gestört. Der Eigentümer des Fahrrades konnte bisher nicht ermittelt werden. Am Fahrrad war ein Aufkleber "Zweirad Gieseke (Wietze)" angebracht. Dieses Fahrradgeschäft ist jedoch nicht mehr existent. Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizei Hodenhagen unter 05164/1600 entgegen.

