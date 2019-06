Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Fahrradfahrer nach Unfall gestorben; Soltau: Geld aus Kasse entwendet; Bomlitz: Einbruch misslingt; Schwarmstedt: Fahrradfahrer übersehen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 27.06.2019 Nr. 1

26.06 / Fahrradfahrer nach Unfall gestorben

Bad Fallingbostel: Am Donnerstag verstarb im Krankenhaus ein 81jähriger Mann aus Bad Fallingbostel an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Er war am Montagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrrad im Kurpark in Bad Fallingbostel gestürzt und wurde anschließend stationär in einem Klinikum aufgenommen.

25.06 / Geld aus Kasse entwendet

Soltau: Ein Unbekannter ließ sich am Dienstag, gegen 17.30 Uhr in einem Geschäft für Taschen an der Marktstraße in Soltau Ware zeigen, nachdem er zuvor unbemerkt aus der Kasse rund 400 Euro entwendete. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung. Täterbeschreibung: männlich, etwa 180 cm groß, kräftig, südeuropäische Erscheinung, sportlich gekleidet, hatte helles Smartphone dabei. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

27.06 / Einbruch misslingt

Bomlitz: In der Zeit zwischen Dienstag, 18.06.2019 und Donnerstag, 20.06.2019 versuchten Einbrecher durch Hebeln an der Wohnungstür in eine Wohnung an der Straße Am Habichtskamp zu gelangen. Der Einstieg misslang - das Objekt wurde nicht betreten. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

26.06 / Fahrradfahrer übersehen

Schwarmstedt: Ein 33jähriger Pkw-Fahrer hat am Mittwochmorgen, gegen 06.00 Uhr an der Weghauskreuzung in Schwarmstedt einen vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer übersehen. Der 55jährige Helmstedter konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Pkw. Bei dem Unfall verletzte er sich leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell