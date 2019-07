Polizeiinspektion Heidekreis

Essel: Unfall am Stauende - Beifahrer schwer verletzt

A 7 / Essel: Auf der A 7 im Bereich Essel, Fahrtrichtung Hamburg, kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall am Stauende, bei dem eine Person schwer und eine weitere leicht verletzt wurden. Gegen 06.50 Uhr prallte ein Transporter vermutlich aus Unaufmerksamkeit des Fahrers gegen einen am Stauende stehenden Sattelzug. Der 59jährige Fahrer des Transporters verletzte sich dabei leicht, sein 35jähriger Beifahrer schwer. Die Bergungs- und Rettungsarbeiten - insbesondere die Landung eines Rettungshubschraubers - machten eine einstündige Vollsperrung notwendig. Nachdem zunächst ein Fahrstreifen freigegeben werden konnte, wurde die Sperrung gegen 08.45 Uhr aufgehoben. Es kam zu einem Rückstau von etwa fünf Kilometern.

