Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht in der Emser Straße in Koblenz

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 12.06.2019, wurde ein schwarzer Opel Insignia in Koblenz beschädigt. Dieser war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand vor dem Anwesen Nummer 4, geparkt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr offensichtlich beim Einparken rückwärts gegen den abgestellten Opel. An diesem wurde die Frontstoßstange erheblich beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 1, Telefon: 0261-1030.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell