POL-PPWP: Mehrere Fahrraddiebstähle im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots) - Die Polizei registrierte in den vergangenen Tagen mehrere Fahrraddiebstähle im Stadtgebiet.

Am Schlittweg stahlen Diebe am Dienstag ein Mountain-Bike. Das Fahrrad war an einer Laterne angeschlossen. Im Dunkeltälchen ließen sie ein weiteres Fahrrad mitgehen.

Lediglich noch den Fahrradrahmen eines VRN-Nextbike fanden Zeugen am Dienstagvormittag im Lothringer Dell. Das Rad war regelrecht "ausgeschlachtet". Offensichtlich haben Unbekannte sämtliche Anbauteile abmontiert. Bereits am Sonntag wurde ein Leihfahrrad des Verkehrsverbundes Rhein Neckar (VRN) aus einem Hof in der Gottfried-Kinkel-Straße gestohlen.

Auf ein Mountain-Bike an der Berufsbildenden Schule im Kaiserbergring sahen es Langfinger am Montag ab. Das Fahrrad war an einer Laterne angeschlossen. Lediglich das durchtrennte Spiralschloss ließen die Diebe zurück.

Im Laufe der letzten Woche stahlen Unbekannte ein Mountain-Bike aus einem Hausflur in der Eisenbahnstraße.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2250 in Verbindung zu setzen. |erf

