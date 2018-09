POL-PPWP: Auto zerkratzt - Wer kann Hinweise geben?

Kaiserslautern (ots) - Auf dem Betzenberg ist zwischen Sonntagabend und Montag ein Auto zerkratzt worden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Das Auto parkte zwischen 19.15 Uhr und 11.30 Uhr am Fahrbahnrand in der Fritz-Walter-Straße. Unbekannte haben die linke Fahrerseite des Smart zerkratzt. Den Schaden schätzt sie Polizei auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell