POL-PPWP: Mann geht gegen Polizeibeamten

Kaiserslautern (ots) - Zeugen meldeten am Montagmorgen einen aggressiven Mann in Trippstadt. Schnell konnte die Person durch die Kollegen aufgefunden und angesprochen werden. Das gefiel dem 27-Jährigen allerdings überhaupt nicht. Er wurde aggressiv und lief von den Beamten davon. Nachdem die Polizisten den Mann einigermaßen beruhigen konnten, weigerte er sich jedoch sich auszuweisen und schlug stattdessen um sich. Dabei traf der 27-Jährige einen Polizeibeamten im Gesicht. Anschließend versuchte er zu flüchten, was ihm nicht gelang. Der Mann konnte festgenommen und mit auf die Dienststelle genommen werden. Die Ermittlungen laufen.

