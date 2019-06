Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Bürogebäude

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 11.06.2019 kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude in der Straße "Am Berg" in Koblenz. Der oder die Täter hatten es in dem Gebäude auf die Räumlichkeiten einer Firma für Kletterzubehör abgesehen. Sie drangen durch ein aufgehebeltes Fenster in die Büros ein, die allesamt durchsucht wurden. Nach ersten Feststellungen wurden ein Rechner, Gutscheine, Bargeld sowie Hilti-Werkzeugmaschinen gestohlen. Es entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell