Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfall mit vier verletzten Personen; Weissach: Einbruch ins Gemeindehaus

Ludwigsburg (ots)

Herrenberg-Kuppingen: Unfall mit vier verletzten Personen

Vier leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Montag gegen 16.10 Uhr auf der Landesstraße 1358 zwischen Sulz am Eck (Landkreis Calw) und Kuppingen ereignete. Ein 38 Jahre alter BMW-Lenker, der eine 46-jährige Beifahrerin und ein vier Jahre altes Kind an Bord hatte, kam auf seiner Fahrt Richtung Kuppingen aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Zeitgleich kam ihm eine 71 Jahre alte VW-Lenkerin entgegen, worauf es zu seinem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Alle vier beteiligten Personen mussten anschließend vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Weissach-Flacht: Einbruch ins Gemeindehaus

Der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152/99910-0, sucht Zeugen, denen am Montag zwischen 10.30 Uhr und 13.00 Uhr Verdächtiges im Bereich des evangelischen Gemeindehauses in der Leonberger Straße in Flacht aufgefallen ist. Noch unbekannte Täter verschafften sich über ein ebenerdiges Fenster, das sie aufhebelten, Zutritt in das Gebäude. Sie durchsuchten anschließend verschiedene Möbelstücke und machten sich dann, ohne Diebesgut wieder davon. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf rund 500 Euro belaufen. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zu einem weiteren Einbruch in einen Kindergarten in der Brunnenstraße und einem Diebstahl eines Motorrads ebenfalls in der Leonberger Straße (wir berichteten am Montag).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell